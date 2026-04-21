Giro di escort per clienti facoltosi (anche calciatori di serie A), 4 arresti a Milano

In quattro ai domiciliari per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF di Milano, su delega della procura, ha eseguito quattro ordinanze di arresti domiciliari nei confronti di altrettante persone indagate per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi.

Gli indagati, in concorso con altri partecipi dell'associazione, tra cui escort e addetti alle pubbliche relazioni, avrebbero organizzato eventi rivolti a una clientela particolarmente facoltosa e disposta a spendere importanti cifre per beneficiare delle prestazioni sessuali.

Contestualmente agli arresti, su disposizione del gip di Milano, è stato eseguito anche un sequestro preventivo di oltre 1,2 milioni di euro.

Tra i clienti del giro di escort scoperto a Milano figurano diversi calciatori anche di Serie A che avrebbero partecipato agli eventi in cui venivano offerte prestazioni sessuali. Nessuno di loro risulta indagato nell'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini.