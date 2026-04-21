A Torino il "Sunshine Gospel MASS Choir": all'evento presente anche il Modica Gospel Academy.

Una vera e propria onda d’urto di spiritualità, ritmo e commozione ha travolto lo scorso fine settimana l’Auditorium Agnelli Lingotto di Torino. Domenica 19 aprile, la location sabauda ha ospitato il Sunshine Gospel MASS Choir, uno dei concerti gospel più imponenti d’Europa, regalando al pubblico due ore di musica straordinaria che hanno spaziato dalla tradizione degli spiritual alle moderne sonorità soul e funky.

Tra i 400 coristi che hanno gremito il palco in un’esplosione di voci e colori, c’era anche una rappresentanza siciliana: il Modica Gospel Academy. Accompagnati dal Maestro Giorgio Rizza, i coristi modicani hanno vissuto da protagonisti questa esperienza formativa e artistica di respiro internazionale, portando il calore e il talento della città della Contea nel cuore di uno dei progetti corali più prestigiosi al mondo.

La presenza della delegazione modicana ha confermato l'alto livello raggiunto dal MGA, capace di integrarsi perfettamente in un contesto che vedeva schierate le eccellenze mondiali del genere.

A guidare questa immensa corale sono stati i padroni di casa del Sunshine Gospel Choir, reduci dal trionfo alla Royal Albert Hall di Londra come miglior coro d’Europa. Sotto la direzione del Maestro Alex Negro, affiancato da Rosanna Russo e Joe Nicolosi, il palco ha ospitato cinque "superstar" americane che hanno letteralmente infiammato la platea:

• Le voci celestiali di Monique Atkins e Maryta Fields (vincitrice all'Apollo Theatre di New York);

• L’energia travolgente di Pastor "Busta" Fields e l’iconico sound dell’organo di Rodney Bradley;

• La sapienza tecnica di Minister Craig Hayes, soprannominato "The Professor".

° Alessandro Pozzetto, direttore della Nazionale Italiana Gospel.

Ad accompagnarli, una band d'eccezione che ha garantito un groove impeccabile per tutta la serata.

“Immersione totale nella vera essenza del Gospel – commenta il maestro Rizza -. Sinergia, comunione, condivisione, gioia pura e una grande lezione di vita. Prima il cuore, l’anima, poi il canto. Un’esperienza che rifaremo ogni anno. Siamo davvero entrati nel circuito del grande Gospel. Con i vertici ho consolidato grande stima e amicizia. Vogliono tutti venire in Sicilia.”

L’evento non è stato solo un trionfo artistico, ma anche un grande gesto di amore. Parte del ricavato è stata infatti devoluta all’A.N.D.O.S. Comitato di Torino, che quest'anno celebra 15 anni di attività.

Grazie ai fondi raccolti, l'associazione donerà a Prevenzione Serena un ecografo digitale di ultima generazione dotato di intelligenza artificiale. Come dichiarato dalla Presidente Fulvia Pedani, si tratta di uno strumento fondamentale per garantire diagnosi precoci e migliorare la vita di moltissime donne.

Si chiude così un weekend indimenticabile, dove la musica è stata il collante per creare connessioni umane profonde, unendo idealmente il Piemonte e la Sicilia nel segno della solidarietà e della cultura Gospel più pura.

Alessandro Pozzetto, direttore della Nazionale Italiana Gospel.