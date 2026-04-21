Priolo, furto al centro commerciale: arrestati un 40enne e la sua compagna

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato un 40enne e la sua compagna di 44 anni per furto aggravato di articoli di abbigliamento. I due sono stati fermati dai Carabinieri, tempestivamente intervenuti a seguito di chiamata al 112, mentre si allontanavano dal centro commerciale dove, poco prima, in due distinti negozi, avevano rubato capi di abbigliamento grazie all’utilizzo di due borse schermate utilizzate per eludere il sistema antitaccheggio. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai titolari dei negozi. Dai successivi accertamenti è emerso inoltre che l’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, avrebbe dovuto essere a casa in regime di detenzione domiciliare. Arrestato, è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.