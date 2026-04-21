Comiso, operazione di soccorso: salvato un uomo caduto in una scarpata

Operazione di soccorso nella serata di ieri nel territorio di Comiso. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Ragusa è intervenuto d’urgenza in contrada Petraro Cozzo Apollo per recuperare una persona precipitata in una scarpata. L’allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza di una persona ferita in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere con i mezzi ordinari. Una volta giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha dovuto farsi strada tra la vegetazione e il terreno scosceso per individuare il malcapitato. Per il recupero si è reso necessario l’impiego degli specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviali). I soccorritori hanno raggiunto il ferito in fondo al dirupo, procedendo immediatamente alla sua immobilizzazione su una barella dedicata per evitare ulteriori traumi. Dopo una complessa manovra di risalita, il ferito è stato riportato in zona sicura e affidato alle cure del personale sanitario del 118, già presente sul luogo con un’ambulanza. Il paziente è stato successivamente trasferito all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per gli accertamenti e le cure necessarie.

Foto Franco Assenza