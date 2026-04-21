ou
ULTIME NOTIZIE

La frana di Niscemi, gli esperti: il rischio residuo è elevato

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Comiso, operazione di soccorso: salvato un uomo caduto in una scarpata

Comiso, operazione di soccorso: salvato un uomo caduto in una scarpata

Cronaca

Operazione di soccorso nella serata di ieri nel territorio di Comiso. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Ragusa è intervenuto d’urgenza in contrada Petraro Cozzo Apollo per recuperare una persona precipitata in una scarpata. L’allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza di una persona ferita in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere con i mezzi ordinari. Una volta giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha dovuto farsi strada tra la vegetazione e il terreno scosceso per individuare il malcapitato. Per il recupero si è reso necessario l’impiego degli specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviali). I soccorritori hanno raggiunto il ferito in fondo al dirupo, procedendo immediatamente alla sua immobilizzazione su una barella dedicata per evitare ulteriori traumi. Dopo una complessa manovra di risalita, il ferito è stato riportato in zona sicura e affidato alle cure del personale sanitario del 118, già presente sul luogo con un’ambulanza. Il paziente è stato successivamente trasferito all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per gli accertamenti e le cure necessarie.
Foto Franco Assenza

Potrebbero Interessarti