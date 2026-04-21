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Loredana Ferrara, uccisa in strada con diverse coltellate alla gola: fermato l'ex compagno

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Donna uccisa nell'Alessandrino: arrestato l'ex compagno 57enne

Donna uccisa nell'Alessandrino: arrestato l'ex compagno 57enne

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La Procura di Vercelli ha disposto il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi per non pregiudicare l'attività di indagine in corso
E' stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere di Vercelli il 57enne sospettato del femminicidio dell'ex compagna, avvenuto in strada ieri nel tardo pomeriggio a Vignale Monferrato, nell'Alessandrino. La Procura di Vercelli ha disposto il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi per non pregiudicare l'attività di indagine in corso, che dovrà definire il movente e l'esatta dinamica del delitto.

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