Donna uccisa nell'Alessandrino: arrestato l'ex compagno 57enne

La Procura di Vercelli ha disposto il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi per non pregiudicare l'attività di indagine in corso

E' stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere di Vercelli il 57enne sospettato del femminicidio dell'ex compagna, avvenuto in strada ieri nel tardo pomeriggio a Vignale Monferrato, nell'Alessandrino. La Procura di Vercelli ha disposto il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi per non pregiudicare l'attività di indagine in corso, che dovrà definire il movente e l'esatta dinamica del delitto.