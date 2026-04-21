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Loredana Ferrara, uccisa in strada con diverse coltellate alla gola: fermato l'ex compagno

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Noto, trovato il corpo del 14enne danese disperso. Era incastrato tra gli scogli

Noto, trovato il corpo del 14enne danese disperso. Era incastrato tra gli scogli

CronacaSiracusa

Era stato inghiottito dalle onde venerdì scorso davanti a un'amica. Dopo giorni di ricerche, i vigili del fuoco lo hanno ritrovato nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia di Eloro
Il corpo del 14enne danese è stato appena recuperato dai vigili del fuoco. Era incastrato tra gli scogli davanti allo specchio d'acqua di Eloro, al lido di Noto, nel Siracusano. Era scomparso venerdì scorso mentre faceva il bagno con un'amica coetanea, travolta anche lei dalle onde ma riuscita a salvarsi.

La famiglia era in vacanza in Sicilia quando, in pochi istanti, tutto si è trasformato in una tragedia. In campo elicotteri, sommozzatori, mezzi navali, droni dell'associazione Volontari Città di Noto e tutte le forze dell'ordine, coordinate dalla Guardia Costiera.

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