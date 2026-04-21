Incendia la casa di un'anziana per vendetta, arrestato un giovane a Licata

Un 32enne ha appiccato il fuoco nell'abitazione di una 84enne nel tentativo di ucciderla. Salvata per caso, la donna ha perso la casa

Un 32enne di Licata è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e incendio doloso aggravato. Secondo l'ordinanza del gip di Agrigento, nella notte del 12 aprile avrebbe appiccato deliberatamente un incendio nell'abitazione di una pensionata di 84 anni, con l'intento di ucciderla per vendetta personale, movente che aveva già lasciato trapelare in precedenza.

Le fiamme hanno devastato il piano terra e il primo piano dell'edificio, provocando il crollo parziale del controsoffitto e rendendo la casa inagibile. L'anziana si è salvata per puro caso. A inchiodare il presunto responsabile sono state le immagini della videosorveglianza e le successive indagini dei carabinieri.