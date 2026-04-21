Due indagati per rapina a Catania

Ordinanza di custodia cautelare per due catanesi, di 24 e 52 anni, per una rapina a un supermarket

Due uomini sono stati raggiunti da una misura cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania su disposizione del Tribunale etneo. I due indagati, entrambi catanesi, hanno 24 e 52 anni. Il più giovane si trova già detenuto per altri reati. Secondo gli investigatori farebbero parte di una banda armata responsabile di una rapina avvenuta in via Passo Gravina, nel capoluogo. Nel mirino dei rapinatori erano finiti due dipendenti di un esercizio commerciale che stavano raggiungendo una banca per depositare l’incasso della giornata, pari a circa 16 mila euro. I malviventi li avrebbero minacciati e derubati del denaro. All’identificazione dei sospetti la polizia è arrivata analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti nella zona in cui è stato commesso il colpo.