Uccide la moglie, poi si impicca: trovati morti in casa

Il femminicidio-suicidio a Castel Maggiore La donna aveva 63 anni, lui 73. Indagano i carabinieri. A dare l'allarme al 112 è stato il figlio, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori

Avrebbe ucciso la moglie per poi impiccarsi a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove i due coniugi sono stati trovati morti nel loro appartamento. L'uomo aveva 73 anni e la donna 63: da una prima ricostruzione, lui l'avrebbe uccisa e si sarebbe impiccato, ma gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso.

A dare l'allarme al 112 è stato il figlio, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Il fatto sarebbe avvenuto fra le notte e la mattina, ma la scoperta dei due corpi senza vita è stata fatta nel primo pomeriggio.