Modica, presentato il progetto “Sicilia Academy Volley” per valorizzare i talenti della pallavolo giovanile siciliana

Un sogno del passato che diventerà una realtà. Finalmente dopo mesi di lavoro, l'ambizioso progetto “Sicilia Academy Volley” è stato presentato ufficialmente lunedì all'Auditorium “Pietro Floridia” di Modica.

Alla conferenza di presentazione del progetto, moderata dal giornalista Enzo Scarso, erano presenti Salvatore Monaco, responsabile del progetto che ha lavorato costantemente alla sua realizzazione, che ha iniziato la sua fase preparatoria già a marzo con lo scouting e la comunicazione, il DG dell'Avimec Modica, Luca Leocata, il presidente dell'Avimec Modica Vanni Iacono, Giovanni Barbagallo che sarà il DT del progetto, Massimo Majorana che invece del SAV sarà il Team Manager, Giorgio Scavino responsabile del settore giovanile del sodalizio modicano e il presidente del Comitato Territoriale dei Monti Iblei, Gianni Giurdanella, che ha accolto con orgoglio e grande entusiasmo la nascita di questo ambizioso progetto che coinvolge tutte le società siciliane proprio a Modica.

“Sicilia Academy Volley”, ha come obiettivo di istituire un polo di eccellenza pallavolistica in Sicilia, per far si che i giovani talenti isolani non siano costretti a “emigrare” al Nord per continuare a giocare ad alti livelli, offrendo loro una formazione tecnica e atletica di alto livello. Attraverso una visione a

lungo termine, dunque, il progetto vuole dare una possibilità di scelta ai chi ne farà parte, che finalmente potrà continuare il suo percorso di crescita senza doversi allontanare dal suo territorio permettendo così ai giovani più talentuosi di “radicarsi” in Sicilia.

Durante la conferenza di presentazione, sono stati proiettati alcuni video messaggi di alcuni “talenti” della pallavolo siciliana che sono stati costretti a “emigrare” fuori dalla loro terra natia per continuare a giocare ad alti livelli, come Davide Saitta, Damiano Catania, Marco Cubido e Daniele Sottile, ma anche quelli di Stefano Chillemi e Vincenzo Nastasi, che hanno avuto la fortuna di restare a giocare ad alti livelli nella loro terra di origine.

“Sicilia Academy Volley”, dunque, mira a coinvolgere e a lavorare in sinergia con tutte le società isolane per far crescere i giovani pallavolisti garantendo loro standard elevati.

Dopo aver svelato il logo di “Sicilia Academy Volley”, sono state spiegate le fase di sviluppo del progetto, la cui programmazione è quadriennale. Si partirà dalla stagione 2026/2027 con la squadra under 15 fino ad arrivare con la quarta stagione alla copertura totale delle categorie under 15, under 17 e under 19.

Il prossimo step del “Sicilia Academy Volley”, sarà nella seconda metà di maggio, quando al “PalaRizza” ci sarà il Sicilia Academy Day, dove saranno selezionati i migliori talenti siciliani nati tra il 2012, 2013 e 2014. Successivamente, dopo aver individuato gli atleti d'interesse, si contatteranno le società d'origine degli stessi per concordare il trasferimento e si incontreranno i loro genitori per la firma dell'accordo.

Il 1 giugno, invece, sarà presentata ufficialmente la squadra del SAV under 15, mentre e dal 1 settembre aprirà ufficialmente la foresteria che ospiterà gli atleti fuori sede, che potranno usufruire oltre che di vitto e alloggio, tutoraggio scolastico.

A salutare con entusiasmo e dare il benvenuto al progetto “Sicilia Academy Volley”, anche il sindaco della città della Contea Maria Monisteri, che ha rimarcato come Modica sia una città ambiziosa come lo è questo progetto in cui lei stessa crede e con certezza ha affermato che questo nuovo inizio potrebbe lanciare definitivamente Modica a diventare la “culla” della pallavolo e non solo siciliana.

Al primo cittadino è stata fatto dono della maglia della SAV che la stessa ha dichiarato custodirà calorosamente nella sua stanza di palazzo San Domenico.

In chiusura di conferenza ha preso la parola Luca Leocata, che ha rimarcato il duro lavoro da fare per portare avanti un progetto così ambizioso e ha ringraziato tutti coloro che si sono spesi e si spenderanno per portare avanti quello che per lui in primis era un sogno che presto diventerà realtà.