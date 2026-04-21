Modica, tavolo tecnico sul centro storico: voce ai residenti

Il prossimo 28 aprile si terrà l'incontro propedeutico alla costituzione del Tavolo Tecnico per il Centro Storico di Modica. "È un'occasione importante - afferma una nota di Alternativa Socialista- per avviare la rinascita del quartiere ma anche per rigenerarne il tessuto sociale. Comprendiamo il naturale desiderio delle forze politiche, delle istituzioni comunali e delle associazioni di categoria, di svolgere un ruolo a quel tavolo, e nello stesso tempo chiediamo loro di dimostrare generosità, valorizzando piuttosto il protagonismo dei residenti, delle comunità straniere, dei giovani, degli operatori sociali e religiosi, perché costoro sono i primi a vivere realmente i problemi del quartiere e a subirne le conseguenze. Insomma, si lasci parlare e agire chi fino ad oggi non ha avuto voce o non é stato ascoltato. Auspichiamo, quindi, un approccio ‘eccentrico’, basato sulla capacità di pensare e agire fuori dai soliti schemi, affinché il tavolo "tecnico" sia anche civico e democratico, aperto, dinamico, duttile e, grazie a tutte queste caratteristiche, veramente efficace".