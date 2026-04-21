Modica, a Cava Ispica una giornata tra archeologia e natura con ragazzi speciali

A Cava Ispica, tra storia e natura, una giornata speciale all’insegna di esperienze coinvolgenti per la comunità scolastica e dell’inclusività con ragazzi speciali.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti dell’Istituto Galileo Ferraris di Ragusa con le classi 2° LA, 2B LA e con gli studenti F. Azzollini, M. Dierna, G. Firrincieli, S. Maiurana, P. Nicosia accompagnati dalle docenti prof. Pagliarello, Flaccavento, Corallo, Leone, Monriale, Passalacqua, Bruno e dall’archeologa Paola Dantoni.

I ragazzi sono diventati “ciceroni” e hanno scoperto le bellezze archeologiche e paesaggistiche del sito. Un’esperienza significativa, che ha messo in luce capacità, competenze e sensibilità spesso sottovalutate, dimostrando come ogni studente possa essere portatore di valori.

Durante il percorso le giovani guide hanno raccontato con entusiasmo e partecipazione la storia: illustrando la Grotta di San Nicola, il Ginnasio e la Catacomba della Larderia.

La giornata si è conclusa con una simulazione di scavo archeologico che ha visto la partecipazione attiva di tutti gli studenti. Divisi in gruppi, i ragazzi si sono cimentati nella ricerca e nell’analisi di reperti, sperimentando in prima persona il lavoro degli archeologi.

Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa costruire esperienze in cui ciascuno trova il proprio spazio.