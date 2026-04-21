Omicidio a Pavia: legali minore, 'è stato aggredito dall'altro gruppo'

Si terrà giovedì mattina alle 9.30, all'istituto penale "Cesare Beccaria" di Milano, l'interrogatorio di garanzia del 16enne accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, originario di Favara. Il minorenne è in stato di fermo con l'accusa di aver sferrato un fendente, all'altezza del collo, che ha provocato la morte del 25enne.

Gli avvocati Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, difensori del ragazzo di origini egiziane accusato del delitto e legali di fiducia della sua famiglia, parlando nel pomeriggio con i giornalisti hanno fornito una versione dei fatti diversa rispetto a quella presentata sino ad ora. Prima di tutto vogliamo smentire il fatto che il nostro assistito non abbia collaborato con la polizia durante l'interrogatorio - hanno dichiarato Ricotti e Beolchini -. Ha risposto alle domande che gli sono state rivolte e ha spiegato che ha sferrato il colpo dopo essere stato aggredito, insieme ai quattro ragazzi che erano con lui, dagli altri tre giovani".

La colluttazione, secondo quando hanno detto gli avvocati, sarebbe nata dal rifiuto di Vaccaro e dei due suoi amici di dare una fetta di pizza, appena acquistata, ai cinque ragazzi.

I legali non hanno voluto fornire dettagli particolari sull'arma: "Non è ancora stata trovata, e comunque riteniamo altamente probabile che si tratti di un coltello". Per gli avvocati un punto fondamentale riguarda la ritardata richiesta di soccorsi: quando Vaccaro è stato trasportato al Policlinico San Matteo, era in corso l'emorragia che lo ha portato alla morte nonostante un intervento chirurgico d'urgenza: "Perchè non è stato chiamato subito il 118? Quanto ha inciso sulla morte di questo povero ragazzo il ritardo con cui è stato lanciato l'allarme? A fornirci le risposte potrà essere solo l'esito dell'autopsia, che ad oggi non è stata ancora fissata".

I due avvocati hanno anche ricordato che il 16enne accusato di omicidio in passato è stato a sua volta vittima di violenze: "Quando aveva 13 anni è stato aggredito e ferito da una baby gang in centro a Pavia: un episodio che gli ha procurato ansie e paure, facendogli perdere un anno di scuola. Nel novembre scorso è stato accoltellato al Crosione, finendo in ospedale. La sua famiglia ha sempre cercato di aiutarlo, iscrivendolo a una scuola privata". (ANSA)