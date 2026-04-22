Madre si getta dal terzo piano con in braccio i figli: tre morti e una ferita

La donna e due bimbi di 4 mesi e 4 anni sono morti sul colpo, la terza figlia di sei anni è ricoverata in gravi condizioni

Tragedia nella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco, dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Universita' "Magna Grecia".

La tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città. Oltre alla mamma sono morti due bimbi, di 4 mesi e 4 anni, mentre una bambina di 6 anni è in ospedale in gravi condizioni. Sul posto la pm di turno Graziella Viscomi, che coordina le indagini, insieme alla Polizia.