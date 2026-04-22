In stallo i negoziati tra Usa e Iran. Trump estende la tregua. Teheran colpisce una portacontainer

"Ho ordinato alle nostre forze armate di proseguire il blocco", annuncia il presidente Usa. Teheran: "No alle trattative sul programma nucleare"

Nelle ore in cui saltano i colloqui tra Iran e Usa, Donald Trump estende il cessate il fuoco e ordina alle forze armate americane di proseguire il blocco navale.

Il (lungo) ping pong diplomatico si è concluso con il rinvio dei negoziati in Pakistan. Troppa distanza tra le parti. Così sono stati annullati i viaggi delle delegazioni americane e iraniane a Islamabad.

Per Teheran sarebbe stata “una perdita di tempo” visto che - come riporta Tasnim, l’agenzia semi ufficiale dei Pasdaran “gli Stati Uniti non hanno fatto marcia indietro sulle loro richieste eccessive ostacolando qualsiasi accordo adeguato”.

A stretto giro gli Usa comunicano che il volo del vicepresidente JD Vance è stato annullato. Poi Trump annuncia l’estensione del cessate il fuoco e al tempo stesso la prosecuzione del blocco navale.

“Ho ordinato alle nostre forze armate di proseguire il blocco e, per il resto, di rimanere pronte e operative, estendendo di conseguenza il cessate il fuoco fino a quando la loro proposta non sarà presentata e le discussioni non saranno concluse, in un modo o nell'altro”, scrive il presidente americano sul suo social Truth.

Le posizioni tra Iran e Stati Uniti viaggiano parallele. L’Iran avverte che non intende trattare con gli Usa dei suoi programmi nucleare e missilistico, anche fosse tolto il blocco navale a Hormuz.

Un assedio navale che comunque Trump intende mantenere nella convinzione che in caso contrario un accordo con Teheran “sarebbe più difficile”. "Vogliono riaprire lo Stretto perché stanno crollando finanziariamente. Sono affamati di soldi", sostiene il capo della Casa Bianca.