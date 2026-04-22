Vittoria, incendio nella notte al porto di Scoglitti: distrutte due imbarcazioni

Incendio nelle prime ore del giorno al porto di Scoglitti. Alle 4 di questa mattina è arrivata una richiesta di intervento ai vigili del fuoco. Due le imbarcazioni da diporto ormeggiate in uno dei pontili sono andate a fuoco.

E' intervenuta subito una squadra dei vigili del fuoco con al seguito un’autobotte per il rifornimento idrico. Una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo. L'intervento in tempi brevi degli uomini del distaccamento di Vittoria è stato provvidenziale per evitare che le fiamme si propagassero anche ad altre imbarcazioni attraccate nelle vicinanze. Sul posto è intervenuto anche personale della Capitaneria di porto per quanto di competenza. Indagini dei carabinieri per accertare l'origine delle fiamme.