Energia rinnovabile in Sicilia: opportunità per imprese e cittadini

Che la Sicilia si stia attivando per diventare un hub green di riferimento nel Mediterraneo non è un mistero, facendo leva su forme di energia rinnovabile che vantano un bacino importante nel territorio.

Una transizione in atto da ormai diversi anni e non senza dibattito, come testimoniato dall’intervento di Legambiente sulla Lukoil di Priolo avvenuto a tutela dei lavoratori del Petrolchimico nel siracusano nel 2022.

La strada appare sempre più concreta e tracciata, con opportunità considerevoli per imprese e cittadini. Vediamo perché, partendo dall’analisi dello stesso concetto di energia rinnovabile.

Cos’è l’energia rinnovabile: una panoramica

Ma cos’è l’energia rinnovabile , esattamente? Si tratta di una forma di energia che vede alla base il rispetto per l’ambiente e di tutte le parti che con esso si relazionano, uomo incluso. Si avvale di materie prime che non solo tendono a non esaurirsi in natura, ma hanno la capacità di rigenerarsi.

Le principali forme di energia rinnovabile risultano a oggi le seguenti:

energia solare : la tipologia più antica quando si parla di energia rinnovabile, ottimizzata grazie a tecnologie quali pannelli solari e fotovoltaici;

energia geotermica : fa leva sul calore che si insinua sulla superficie terrestre in forme quali sorgenti termali, soffioni e geyser. L’Italia è leader in Europa, a fronte di 34 impianti che hanno come luogo d’elezione la Toscana;

energia eolica: ottenuta dal vento, impiega delle pale eoliche.

A queste tipologie di energia rinnovabile occorre aggiungere l’energia idroelettrica, che sfrutta il movimento dell’acqua; l’energia marina, diffusa nelle aree oceaniche; l’energia da biomasse, che ottimizza componenti di matrice vegetale/animale come i rifiuti organici.

Tecnologia e digitalizzazione: come cambia la gestione dell’energia

Negli ultimi anni lo sviluppo delle energie rinnovabili è stato accompagnato da un’evoluzione tecnologica significativa per quanto concerne l’introduzione dei sistemi di monitoraggio intelligenti, i cosiddetti smart grid.

Si tratta di infrastrutture intelligenti che si integrano con tecnologie digitali avanzate, in grado di ottimizzare la produzione, il consumo e lo stesso trasporto di energia a fronte dell’integrazione in un unico flusso di più fonti energetiche.

È perciò una soluzione ideale per implementare il modello delle comunità energetiche, in costante ascesa in Sicilia e proficuo tanto per le imprese quanto per i cittadini.

La crescita delle energie rinnovabili in Sicilia non riguarda soltanto la sostenibilità ambientale, ma anche l’adozione di tecnologie sempre più avanzate, capaci di migliorare l’esperienza degli utenti attraverso piattaforme digitali intuitive e sistemi di monitoraggio in tempo reale.

Un processo di innovazione che coinvolge diversi settori dell’economia digitale, dove l’interazione immediata rappresenta un elemento centrale, proprio come avviene nei contesti online basati sulla partecipazione diretta, tra cui i tavoli live , che si fondano su soluzioni di streaming avanzato per offrire un’esperienza interattiva.

Allo stesso modo, le piattaforme dedicate all’energia stanno evolvendo verso modelli sempre più trasparenti e accessibili, permettendo a cittadini e imprese di controllare consumi, costi e performance degli impianti in maniera semplice e immediata.

Le prospettive per il territorio siciliano

La Sicilia, nello sviluppo dell’energia rinnovabile, gode del vantaggio di una posizione geografica privilegiata e di condizioni climatiche favorevoli: elementi che la rendono uno dei territori più adatti su scala internazionale.

Uno sviluppo che sta trovando sostegno anche nei contributi regionali, come confermano gli oltre 31 milioni di euro di fondi Fesr 2021-2027 destinati allo sviluppo della filiera dell’idrogeno.

Un quadro che favorisce la nascita di nuove opportunità occupazionali e ambientali, dove imprese e cittadini sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nel processo di transizione energetica.