Rosolini. Furto, danneggiamento e ricettazione: arrestato un 34enne

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato un 34enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ufficio Esecuzioni Penali, di Massa Carrara.

Il 34enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato condannato a 2 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione per furto, ricettazione e danneggiamento, commessi a Modica e a La Spezia tra il 2015 e il 2022 ed è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.