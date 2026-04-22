Caso Solovyev, l’ambasciatore russo si dissocia, ma non si scusa, per gli insulti del giornalista a Giorgia Meloni: “Il Cremlino non ha mai attaccato la premier”

Le parole di Aleksej Paramonov convocato alla Farnesina dopo il caso diplomatico generato dalle pesanti affermazioni dell’anchorman filoputiniano. Meloni aveva giù risposto: “Noi, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini”

L’ambasciatore russo Aleksej Paramonov è stato ricevuto questa mattina al ministero degli Esteri italiano in merito agli attacchi e agli insulti rivolti dal giornalista e anchorman filoputiniano Vladimir Solovyev alla presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Nell'incontro la Farnesina – a quanto si apprende – ha manifestato "profonda indignazione" per le inaccettabili offese rivolte alla Meloni, dal conduttore televisivo.

Paramonov, dal canto suo, "ha ricordato di essersi dissociato già ieri sera dalle affermazioni di Solovyev e lo ha fatto più volte durante l'incontro a fronte delle sollecitazioni". L'ambasciatore di Mosca "ha aggiunto che il governo e le istituzioni russe non hanno mai, in alcun modo, attaccato la presidente del Consiglio".

"Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà. Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada. Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l'interesse dell'Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine". Così in un post su X la premier Giorgia Meloni aveva risposto agli insulti choc lanciati nei suoi confronti dall'anchorman della tv russa Vladimir Solovyev.

“Vergogna della razza umana” scandisce in italiano Solovyov, avviando una sequela di offese irripetibili, sessiste e offensive. Eppoi in russo: “Questa Meloni, fascista, che ha tradito i suoi elettori – insiste l’anchorman –. Tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito Trump, al quale aveva precedentemente giurato fedeltà”. Un’esibizione ispirata alla ricollocazione euro-centrica rimproverata all’Italia meloniana rispetto al fallito tentativo di mediazione tra l’Europa a guida popolar-socialista (con simpatie per le politiche di austerity e respingimento degli stranieri della destra italiana) e l’America trumpiana. Per quanto la posizione filo-ucraina e anti-russa di Meloni non sia mai stata in discussione. Il che a maggior ragione lascia pensare che il tema del contendere riguardi proprio il rapporto tra Roma e Washington.

All'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, ricevuto questa mattina alla Farnesina, "abbiamo detto che è inaccettabile che un commentatore della televisione Russia 1, che è la televisione di Stato, usi un linguaggio volgare, inaccettabile nei confronti del primo ministro di uno Stato libero e democratico, quale è l'Italia". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a Roma a margine del Forum Strategico Italia-Polonia. "Gli insulti volgari, sessisti nei confronti del Primo Ministro sono assolutamente inaccettabili. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto. L'ambasciatore russo ha detto che il governo non ha mai offeso nessuno, ma quando si parla attraverso la televisione russa e i canali ufficiali, è ovvio che noi non possiamo accettarlo", ha aggiunto Tajani.