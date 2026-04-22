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Due fratelli gemelli di 23 anni uccisi da una scarica elettrica mentre tentavano di recuperare un piccione

Due fratelli gemelli di 23 anni uccisi da una scarica elettrica mentre tentavano di recuperare un piccione

Fatti&Notizie

Francesco e Giacomo Fierloni morti folgorati nella serata del 21 aprile in località La Goga, a Magione. Stavano allenando piccioni da riporto: avrebbero cercato di farne scendere dal palo della media tensione aiutandosi con un tubo metallico
Due fratelli gemelli di appena 23 anni, Francesco e Giacomo Fierloni, sono morti ieri sera, martedì 21 aprile, folgorati da una scarica elettrica. Il tragico incidente è successo intorno alle 23 in località La Goga, nel comune di Magione.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Perugia, i due giovani erano usciti da casa in auto, intorno alle 20 dicendo di volere andare a rimuovere alcuni volatili, forse piccioni, da un capanno nei pressi del quale si trova il traliccio.

I due avevano un lungo tubo di carbonio e alluminio con il quale potrebbero avere urtato i cavi elettrici, morendo poi folgorati.

I due giovani sono morti sul posto, nonostante i soccorsi del personale sanitario del 118. A trovarli, intorno a mezzanotte, sono stati il padre, un loro fratello e uno zio. La zona in cui è successo l'incidente è un'area boschiva difficile da raggiungere.
ll sindaco di Magione, Massimo Lagetti che conosceva bene i due gemelli ha raccontato che i ragazzi stavano allenando dei piccioni da riporto. Probabilmente uno di questi volatili è finito sul palo della media tensione e loro avrebbero cercato di farlo scendere aiutandosi con un tubo metallico. A compiere questa operazione sarebbe stato uno dei due gemelli, rimasto folgorato per primo. L'altro potrebbe essere morto nel tentativo di soccorrerlo. I due giovani lavoravano nella ditta di termoidraulica di famiglia. «Siamo scioccati per quanto successo - ha detto il sindaco - è qualcosa di inimmaginabile. Erano due ragazzi spettacolari, lavoravano con grande impegno, sempre gentilissimi. È una tragedia difficile da accettare».

L'allarme è scattato dopo che alcuni familiari hanno fatto la tragica scoperta dei corpi. Due gli equipaggi del 118 intervenuti e una squadra dei vigili del fuoco. I sanitari hanno tentato a lungo manovre di rianimazione cardiopolmonare nel disperato tentativo di strappare i due ragazzi alla morte, ma l’intensità della scarica si è rivelata fatale. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse: i corpi giacevano in un’area impervia, non raggiungibile dai normali mezzi di soccorso. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse ore per mettere in sicurezza la zona e consegnare le salme al personale necroforo.

Sono stati il padre dei ragazzi e lo zio a scoprire la tragedia, in una serata drammatica per Magione. Erano circa le 23 quando hanno scoperto i corpi a terra. I familiari si erano allarmati: i ragazzi infatti non erano rientrati per cena ma soprattutto non erano contattabili. Sono scattate dunque le ricerche e padre e zio si sono diretti nella zona in cui addestravano i piccioni. Scoprendo appunto cosa era accaduto e dando l’allarme. Purtroppo invano: i soccorritori hanno tentato ogni manovra rianimatoria, ma le condizioni dei due ragazzi, andati in arresto cardiaco per la scossa, erano disperate.

Sul luogo dell'incidente restano ora i rilievi dei militari dell'Arma, incaricati di ricostruire con esattezza ogni istante della tragedia. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. Si cerca soprattutto di capire come i due ragazzi siano rimasti folgorati, quali gesti abbiano compiuto nei momenti precedenti alla scarica.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e la Giunta regionale "esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due giovani fratelli. "In questo momento di immenso dolore per due giovani vite spezzate l'amministrazione regionale - si legge in una sua nota - si stringe con un abbraccio commosso alla famiglia colpita da un lutto dolorosissimo e alla cittadinanza, condividendo la sofferenza per questa perdita ingiusta che lascia un grande sgomento in tutto il territorio umbro".

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