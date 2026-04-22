Due fratelli gemelli di 23 anni uccisi da una scarica elettrica mentre tentavano di recuperare un piccione

Francesco e Giacomo Fierloni morti folgorati nella serata del 21 aprile in località La Goga, a Magione. Stavano allenando piccioni da riporto: avrebbero cercato di farne scendere dal palo della media tensione aiutandosi con un tubo metallico

Due fratelli gemelli di appena 23 anni, Francesco e Giacomo Fierloni, sono morti ieri sera, martedì 21 aprile, folgorati da una scarica elettrica. Il tragico incidente è successo intorno alle 23 in località La Goga, nel comune di Magione.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Perugia, i due giovani erano usciti da casa in auto, intorno alle 20 dicendo di volere andare a rimuovere alcuni volatili, forse piccioni, da un capanno nei pressi del quale si trova il traliccio.

I due avevano un lungo tubo di carbonio e alluminio con il quale potrebbero avere urtato i cavi elettrici, morendo poi folgorati.

I due giovani sono morti sul posto, nonostante i soccorsi del personale sanitario del 118. A trovarli, intorno a mezzanotte, sono stati il padre, un loro fratello e uno zio. La zona in cui è successo l'incidente è un'area boschiva difficile da raggiungere.

ll sindaco di Magione, Massimo Lagetti che conosceva bene i due gemelli ha raccontato che i ragazzi stavano allenando dei piccioni da riporto. Probabilmente uno di questi volatili è finito sul palo della media tensione e loro avrebbero cercato di farlo scendere aiutandosi con un tubo metallico. A compiere questa operazione sarebbe stato uno dei due gemelli, rimasto folgorato per primo. L'altro potrebbe essere morto nel tentativo di soccorrerlo. I due giovani lavoravano nella ditta di termoidraulica di famiglia. «Siamo scioccati per quanto successo - ha detto il sindaco - è qualcosa di inimmaginabile. Erano due ragazzi spettacolari, lavoravano con grande impegno, sempre gentilissimi. È una tragedia difficile da accettare».

L'allarme è scattato dopo che alcuni familiari hanno fatto la tragica scoperta dei corpi. Due gli equipaggi del 118 intervenuti e una squadra dei vigili del fuoco. I sanitari hanno tentato a lungo manovre di rianimazione cardiopolmonare nel disperato tentativo di strappare i due ragazzi alla morte, ma l’intensità della scarica si è rivelata fatale. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse: i corpi giacevano in un’area impervia, non raggiungibile dai normali mezzi di soccorso. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse ore per mettere in sicurezza la zona e consegnare le salme al personale necroforo.

Sono stati il padre dei ragazzi e lo zio a scoprire la tragedia, in una serata drammatica per Magione. Erano circa le 23 quando hanno scoperto i corpi a terra. I familiari si erano allarmati: i ragazzi infatti non erano rientrati per cena ma soprattutto non erano contattabili. Sono scattate dunque le ricerche e padre e zio si sono diretti nella zona in cui addestravano i piccioni. Scoprendo appunto cosa era accaduto e dando l’allarme. Purtroppo invano: i soccorritori hanno tentato ogni manovra rianimatoria, ma le condizioni dei due ragazzi, andati in arresto cardiaco per la scossa, erano disperate.

Sul luogo dell'incidente restano ora i rilievi dei militari dell'Arma, incaricati di ricostruire con esattezza ogni istante della tragedia. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. Si cerca soprattutto di capire come i due ragazzi siano rimasti folgorati, quali gesti abbiano compiuto nei momenti precedenti alla scarica.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e la Giunta regionale "esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due giovani fratelli. "In questo momento di immenso dolore per due giovani vite spezzate l'amministrazione regionale - si legge in una sua nota - si stringe con un abbraccio commosso alla famiglia colpita da un lutto dolorosissimo e alla cittadinanza, condividendo la sofferenza per questa perdita ingiusta che lascia un grande sgomento in tutto il territorio umbro".