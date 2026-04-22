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Unitre Modica, concorso nazionale di prosa: secondo posto per la prof Lucia Trombadore

Unitre Modica, concorso nazionale di prosa: secondo posto per la prof Lucia Trombadore

CulturaRagusa

La professoressa Lucia Trombadore, docente al Liceo Classico di Modica (nella foto il Palazzo degli Studi), socia dell'Unitre modicana, si è classificata al secondo posto al concorso letterario nazionale dedicato alla prosa. La manifestazione letteraria è stata promossa dalla sede nazionale dell'Università delle tre età. Per l'Unitre di Modica un meritato riconoscimento per il fermento culturale che si registra tra gli iscritti dell'Unitre di Modica.

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