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Ucciso a coltellate a Padova, indagato amico e socio

Ucciso a coltellate a Padova, indagato amico e socio

Fatti&Notizie

Il movente è da ricondurre a questioni di affari

Un uomo, 47 anni, è indagato per omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati dopo un lungo interrogatorio nella questura euganea, presenti il capo della squadra Mobile, Immacolata Benvenuto, e il pm che segue l'inchiesta. Secondo quanto si è appreso in ambienti giudiziari il movente è da ricondurre a questioni di affari societari. L'uomo avrebbe concordato con Cossi l'avvio di un "food truck".

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