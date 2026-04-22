Castel Maggiore, uccide la moglie e si impicca. Cantavano insieme nelle sagre della zona

Ipotesi femminicidio-suicidio. I due coniugi erano separati in casa, dopo un lungo periodo di crisi

Due coniugi sono stati trovati morti nella loro abitazione a Torre Verde, frazione di Castel Maggiore (Bologna). Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Mauro Zaccarini, di 73 anni, avrebbe ucciso la moglie Adriana Mazzanti, 63 anni, e poi si sarebbe tolto la vita. Il corpo della Mazzanti, con segni sul collo, era a terra nella cucina, mentre Zaccarini è stato trovato impiccato al piano di sopra. A quanto si è appreso, nella casa c'era un biglietto scritto dal 73enne, che gli investigatori stanno esaminando. La procura di Bologna ha disposto l'autopsia per la signora Mazzanti, per chiarire le cause della morte.