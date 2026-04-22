ou
ULTIME NOTIZIE

Ispica, al Centro di Cultura si presenta lunedì 27 il volumetto "Democratica"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Castel Maggiore, uccide la moglie e si impicca. Cantavano insieme nelle sagre della zona

Castel Maggiore, uccide la moglie e si impicca. Cantavano insieme nelle sagre della zona

Fatti&Notizie

Ipotesi femminicidio-suicidio. I due coniugi erano separati in casa, dopo un lungo periodo di crisi
Due coniugi sono stati trovati morti nella loro abitazione a Torre Verde, frazione di Castel Maggiore (Bologna). Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Mauro Zaccarini, di 73 anni, avrebbe ucciso la moglie Adriana Mazzanti, 63 anni, e poi si sarebbe tolto la vita. Il corpo della Mazzanti, con segni sul collo, era a terra nella cucina, mentre Zaccarini è stato trovato impiccato al piano di sopra. A quanto si è appreso, nella casa c'era un biglietto scritto dal 73enne, che gli investigatori stanno esaminando. La procura di Bologna ha disposto l'autopsia per la signora Mazzanti, per chiarire le cause della morte.

Potrebbero Interessarti