Palazzolo Acreide, si presenta domenica il nuovo romanzo di Simona Lo Iacono

Si terrà domenica 26 aprile, a partire dalle 17:30, la presentazione del nuovo romanzo della scrittrice Simona Lo Iacono, Joanna degli incanti, edito da Guanda Editore. È un ritorno a Palazzolo quello della scrittrice siracusana, che aveva già partecipato alla quarta edizione del Meraki Book Festival con Il grande comandamento (Apalòs).

Johanna degli incanti, uscito il 21 aprile scorso, è il secondo romanzo della scrittrice edito da Guanda Editore, dopo lo straordinario successo ottenuto da Virdimura, opera pluripremiata della quale nelle prossime settimane prenderà vita l’adattamento teatrale.

L’evento viene incluso tra gli appuntamenti che precedono la V edizione del Meraki Book Festival, in programma a settembre. L’incontro del 2026 sarà anche l’occasione per annunciare le nuove date dell’edizione 2026 del Festival del libro e della cultura di Palazzolo Acreide

L'appuntamento è per domenica 26 gennaio alle 17:30 presso la Sala Falcone Borsellino (ex Sala Verde) del Comune di Palazzolo Acreide.