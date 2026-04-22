Ispica, al Centro di Cultura si presenta lunedì 27 il volumetto "Democratica"

Il Centro di Cultura Educazione Permanente di Ispica, in collaborazione con l’Università di Catania, ha provveduto a realizzare e stampare il volumetto "Democratica. La Repubblica Italiana attraverso i Principi fondamentali della sua Costituzione". Il volume si inserisce nell'ambito del Progetto di Ateneo "Emarginazione del Parlamento e crisi della democrazia rappresentativa", coordinato dal docente Ignazio Spadaro, RTD-B di Diritto costituzionale e pubblico. Esso si prefigge di promuovere la conoscenza dei valori su cui si fonda il nostro modello di vita consociata. “Democratica” è già stato presentato presso alcuni Istituti superiori delle province di Catania e Siracusa.

Poiché tra gli obiettivi del progetto è anche il contrasto dell’analfabetismo funzionale e di ritorno, lungo il solco tracciato dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il volumetto sarà presentato dal Centro di Cultura ad Ispica, ospite della Società "Garibaldi”, il 27 aprile prossimo.