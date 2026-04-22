ou
ULTIME NOTIZIE

Ispica, al Centro di Cultura si presenta lunedì 27 il volumetto "Democratica"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Ispica, al Centro di Cultura si presenta lunedì 27 il volumetto "Democratica"

Ispica, al Centro di Cultura si presenta lunedì 27 il volumetto "Democratica"

CulturaRagusa

Il Centro di Cultura Educazione Permanente di Ispica, in collaborazione con l’Università di Catania, ha provveduto a realizzare e stampare il volumetto "Democratica. La Repubblica Italiana attraverso i Principi fondamentali della sua Costituzione". Il volume si inserisce nell'ambito del Progetto di Ateneo "Emarginazione del Parlamento e crisi della democrazia rappresentativa", coordinato dal docente Ignazio Spadaro, RTD-B di Diritto costituzionale e pubblico. Esso si prefigge di promuovere la conoscenza dei valori su cui si fonda il nostro modello di vita consociata. “Democratica” è già stato presentato presso alcuni Istituti superiori delle province di Catania e Siracusa.
Poiché tra gli obiettivi del progetto è anche il contrasto dell’analfabetismo funzionale e di ritorno, lungo il solco tracciato dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il volumetto sarà presentato dal Centro di Cultura ad Ispica, ospite della Società "Garibaldi”, il 27 aprile prossimo.

Potrebbero Interessarti