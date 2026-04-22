Strada Ragusa-Mare, Calabrese (PD): cantieri insicuri, rischio per lavoratori e cittadini

“Sulla Strada Provinciale 25 Ragusa-Mare si registra una situazione che non può più essere tollerata: cantieri con gravi carenze in materia di sicurezza e una gestione del traffico che espone quotidianamente lavoratori e automobilisti a rischi seri”. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, Peppe Calabrese.

“Lungo diversi tratti interessati dai lavori - prosegue - si rilevano criticità evidenti: protezioni insufficienti per gli operai negli scavi, traffico a velocità sostenuta a ridosso delle aree di lavoro, utilizzo di segnalazioni manuali al posto di sistemi regolamentati, ingresso e uscita dei mezzi senza adeguati presidi e segnaletica temporanea inadeguata. Una condizione che configura un pericolo concreto e attuale”.

“Parliamo di un’arteria ad alta intensità di traffico - sottolinea Calabrese - destinata a diventare ancora più critica con la stagione estiva. A fronte dei disagi e dei rischi per i ragusani, non si intravedono benefici diretti per il territorio. Gli unici interventi visibili saranno tre rotatorie, che non compenseranno minimamente i sacrifici imposti alla comunità confermando una gestione che ha penalizzato il nostro territorio. Ancora una volta abbiamo la sensazione di essere trattati come una colonia: i disagi restano qui, mentre i vantaggi vanno altrove, in particolare verso Malta”.

Calabrese rende noto di aver già trasmesso una segnalazione formale tramite PEC agli enti competenti (Presidente della Provincia, Prefettura, Polizia Municipale, Polizia Stradale e SPRESAL) per informarli delle criticità.

“Ora - aggiunge - servono risposte immediate. Chiediamo al Presidente della Provincia e al Sindaco di Ragusa di attivarsi con urgenza: verifiche ispettive, adeguamento delle misure di sicurezza, sistemi regolamentati di gestione del traffico e, se necessario, la sospensione dei lavori”.

“Non è più accettabile esporre lavoratori e cittadini a un rischio così elevato - conclude - serve un intervento immediato e risolutivo”.