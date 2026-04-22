San Giorgio a Modica: l’appoggio istituzionale ad una festa che ha oltrepassato i confini territoriali

In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio, a Modica, l’Onorevole Ignazio Abbate rinnova il suo profondo legame con la comunità dei fedeli e con la maestosa Chiesa di San Giorgio, simbolo della città e patrimonio dell’umanità. Un impegno, quello del parlamentare regionale, che affonda le radici alla sua prima sindacatura, nel 2013, e che non ha mai subito interruzioni. "Fin dall'inizio del mio mandato da Sindaco nel 2013, e con la stessa determinazione oggi nel mio ruolo all'ARS - dichiara l’attuale presidente della I Commissione Affari Istituzionali - non ho mai fatto mancare il mio sostegno convinto a questa festa. È un appuntamento che sento nel cuore non solo come rappresentante delle istituzioni, ma come cittadino che ama le proprie tradizioni." L'Onorevole sottolinea con orgoglio il percorso di crescita costante che la manifestazione ha intrapreso nell'ultimo decennio: "Abbiamo visto questa festa crescere anno dopo anno, grazie al lavoro instancabile dei parroci che si sono alternati, prima Padre Giovanni Stracquadanio oggi Padre Michele Fidone, del Comitato, della parrocchia e dei portatori. Oggi possiamo dirlo senza timore di smentita: la festa di San Giorgio a Modica è diventata una delle primissime celebrazioni in Sicilia per partecipazione, fervore e richiamo turistico. È ormai stabilmente nel podio delle grandi feste religiose dell'Isola, posizionandosi subito dopo i giganti storici come Sant’Agata a Catania e Santa Rosalia a Palermo." L’evento entrerà nel vivo già nella giornata di domani con il consueto appuntamento del "San Giorgio dei Piccoli", momento di gioia e di passaggio generazionale della fede e della tradizione, per poi culminare nell'attesa e spettacolare processione di domenica pomeriggio. "Il mio invito va a tutti i modicani e ai visitatori affinché vivano questi momenti con spirito di comunità. Continuerò a stare al fianco di San Giorgio e della sua Chiesa, affinché questa eccellenza siciliana continui a risplendere e a raccontare al mondo la bellezza e l’identità della nostra terra", conclude l’On. Abbate.