Trasporto pubblico locale, il Comune di Modica avvia per la prima volta l’affidamento europeo

"Il Comune di Modica compie un passo di portata storica verso la modernizzazione e la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale. Per la prima volta, infatti, l’Ente ha avviato il procedimento per l’affidamento europeo del servizio, una gara disciplinata dal regolamento comunitario e vigilata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), finalizzata a garantire stabilità, qualità e una visione di lungo periodo".

L'annuncio arriva dall'assessore alla Mobilità Urbana e ai servizi connessi, Antonio Drago, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: “Si tratta di un passaggio epocale per la nostra città, afferma Antonio Drago. Per la prima volta il Comune di Modica si confronta con una procedura europea che, per sua natura, richiede rigore, competenze e una visione chiara del futuro del servizio. Proprio per la complessità e l’importanza di questo percorso, abbiamo scelto di affidarci a una società specializzata, ISFORT Spa, che ci accompagnerà nella definizione di un modello di trasporto moderno ed efficiente”.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di costruire un servizio capace di rispondere alle esigenze reali della comunità, superando logiche emergenziali e puntando su una programmazione strutturata e duratura. “L’affidamento, prosegue l’assessore Drago, avrà una durata significativa e consentirà di dare finalmente stabilità e prospettiva al trasporto pubblico locale. Ma prima ancora delle scelte tecniche, riteniamo fondamentale ascoltare la città”.

Proprio in questa direzione si inserisce l’avvio di una fase di consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, chiamati a contribuire con osservazioni, suggerimenti e anche critiche, purché costruttive. “Vogliamo raccogliere ogni punto di vista, evidenzia Antonio Drago, perché riteniamo che il miglior servizio possibile nasca dall’ascolto. Le riflessioni dei cittadini saranno portate al tavolo di lavoro con i professionisti incaricati e diventeranno parte integrante del processo decisionale, traducendosi in scelte concrete per la ridefinizione del servizio”.

Le modalità di partecipazione sono semplici e interamente digitali: sarà possibile inviare contributi tramite posta elettronica agli indirizzi protocollo.comune.modica@pec.it e settore.ottavo@comune.modica.rg.it oppure consultare l’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale del Comune di Modica. Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato entro 30 giorni dalla pubblicazione, con scadenza prevista il 22 maggio.

Sull’iniziativa interviene inoltre il sindaco, Maria Monisteri, che evidenzia il valore politico e amministrativo del percorso avviato: “Quello che stiamo costruendo è un modello di amministrazione aperta, capace di programmare e, al tempo stesso, di coinvolgere la comunità nelle scelte strategiche. Il trasporto pubblico non è soltanto un servizio, ma un diritto di cittadinanza e uno strumento fondamentale per la qualità della vita, la mobilità sostenibile e la coesione sociale. Invitiamo tutti i modicani a partecipare attivamente a questa fase, perché il futuro della città si costruisce insieme”. Con questo percorso, il Comune di Modica si pone l’obiettivo di trasformare il trasporto pubblico da servizio spesso percepito come marginale, a leva centrale di sviluppo urbano, sostenibilità e accessibilità".