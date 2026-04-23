ou
ULTIME NOTIZIE

Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan alla Camera: "Vogliamo tornare tutti insieme"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Palermo, Tir si ribalta in via Messina Marine: due feriti e traffico in tilt

Palermo, Tir si ribalta in via Messina Marine: due feriti e traffico in tilt

CronacaPalermo

Trasportati in ospedale i conducenti del mezzo e di un'auto coinvolti nell'incidente

Incidente stradale in via Messina Marine a Palermo. Coinvolti un'auto e un mezzo pesante che trasportava merce varia. I conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il mezzo pesante nell'incidente si è ribaltato. Sul posto i Vigili del Fuoco. Via Messina Marine all'altezza del civico 133 attualmente risulta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, e rimarrà chiusa probabilmente per alcune ore.

Potrebbero Interessarti