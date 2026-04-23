Giovane di 23 anni ucciso nel Cagliaritano con un colpo di pistola

La vittima si chiamava Leonardo Mocci. Il delitto è avvenuto, poco prima di mezzanotte, nel cortile di un condominio di piazza Settimio Severo

Un giovane di 23 anni, muratore residente a Villacidro, è stato ucciso nella notte a Monserrato (Cagliari) con un colpo di pistola al petto. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimarlo invano.

La vittima si chiamava Leonardo Mocci. Il delitto è avvenuto, poco prima di mezzanotte, nel cortile di un condominio di piazza Settimio Severo. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno effettuando le indagini, sentendo i residenti e verificando eventuali registrazioni delle telecamere presenti in zona, per cercare di ricostruire il movente e trovare l'omicida.