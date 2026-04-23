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Ricercato in Germania per violenza sessuale su minore arrestato a Modica

Ricercato in Germania per violenza sessuale su minore arrestato a Modica

CronacaRagusa

Fermato dalla polizia, per l'uomo italiano di 42 anni si attende ora l'estradizione

Un italiano di 42 anni, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla magistratura tedesca, è stato fermato a Modica dalla polizia. L’uomo è accusato di una violenza sessuale commessa nel 2023 in Germania ai danni di una diciassettenne. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa e dal commissariato locale. Il 42enne si trova ora in carcere, in attesa dell’avvio della procedura di estradizione.

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