"Victor è pentito, la droga non c'entra". La famiglia: "Spiegazioni lacunose"

Il legale del 19enne, reo confesso dell'omicidio dell'amico: "Ha perso la testa e ha colpito il ragazzo"

“Ha mostrato seri segni di pentimento, è dispiaciuto perché Vincenzo era un suo caro amico”. In attesa della decisione sull'eventuale convalida del fermo, Luigi Imperato, avvocato di Victor Oratoriu, racconta cosa è avvenuto nell'udienza sull'omicidio di Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca. “Il ragazzo dice di aver avuto una una sorta di blackout, la droga non c'entra e non ci sono motivi di gelosie. Dice che ha perso la testa per comportamenti della povera vittima che riteneva antigiuridici e ha colpito il ragazzo. I genitori di Victor sono profondamente scossi, parliamo di famiglie che si conoscevano da tempo”.

Spiegazioni che non convincono la famiglia della vittima. “Sono lacunose e insoddisfacenti”, dice l'avvocato Alberto Verrengia. “I genitori si chiedono il perché di un tradimento a un amico e perché tanto accanimento”.