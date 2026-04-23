A Monreale lo spettacolo "Diario di un trapezista": in scena Sigfrido Ranucci

"Diario di un trapezista" è lo spettacolo in programma sabato 25 aprile, alle 20,30, al Teatro Imperia di Monreale (Via della Repubblica). Protagonista il giornalista Sigfrido Ranucci, in una versione intima e personale, in un racconto teatrale inedito, lontano dalle luci della ribalta televisiva. E' un viaggio attraverso gli episodi meno noti della sua vita professionale e privata, tra indagini scomode, incontri inaspettati e scelte che hanno cambiato il corso delle sue inchieste – e della sua esistenza. A partire dalle grandi inchieste giornalistiche di Report, Ranucci intreccia sul palco una narrazione emozionante fatta di testimonianze vere, personaggi borderline e situazioni al limite, spesso sfuggite ai riflettori ma cruciali nel determinare il successo (e il rischio) del suo lavoro. In scena prende forma il "Sigfrido trapezista", in bilico tra informazione e pericolo, coraggio e fragilità, inchiesta e vita. Perché ogni persona incontrata – anche solo per un attimo – ha lasciato in lui un segno, una lezione, un pezzo di sé. Un monologo potente, sincero e pieno di verità, che racconta ciò che non si vede in tv, ma che ha reso possibili le inchieste più celebri del giornalismo italiano.

"Diario di un trapezista", sabato 25 aprile, Teatro Imperia di Monreale. In scena, Sigfrido Ranucci.