Priolo Gargallo, approvati dal commissario bilancio consuntivo e rottamazione

Bilancio consuntivo e rottamazione quinquies approvati dal Commissario straordinario del Comune di Priolo Gargallo, Michele Iacono. L'approvazione del bilancio consuntivo permetterà di applicare l'avanzo per la realizzazione di nuove opere e servizi rivolti ai cittadini. L’Amministrazione e l'ufficio competente sono già al lavoro per le variazioni di bilancio.

L'adesione del Comune di Priolo alla rottamazione quinquies, definizione agevolata dei tributi locali, permetterà ai cittadini di mettersi in regola beneficiando dell’esclusione di sanzioni, interessi, con la possibilità di pagamenti rateizzati, nei limiti stabiliti dalla legge.

I tributi interessati sono: IMU, TARI e altri tributi patrimoniali, anche in presenza di accertamenti o contenziosi in corso.

"Una scelta - affermano il Sindaco Pippo Gianni (nella foto) e l'assessore ai Tributi Maria Grazia Pulvirenti - che punta a sostenere i cittadini in difficoltà, favorire l’adempimento spontaneo, ridurre il contenzioso e migliorare l’efficacia della riscossione, nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio dell’Ente. L’Amministrazione Comunale si conferma ancora una volta vicina alle esigenze dei cittadini. Ringraziamo il Commissario per la celerità e per il lavoro svolto".