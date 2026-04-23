Acate e il suo Protettore San Vincenzo: sacro e profano sul palco di un "Ariston" di paese

“Tra pii devoti e folle goderecce”, scriveva nel 1996 l’insigne linguista Alfonso Leone nella sua silloge “Fronde Sparte” Acate festeggia sin dal 1722 il suo Protettore San Vincenzo Martire. E il giorno del primo tributo pare che sia stato il 26 aprile, un giovedì, quando si svolse anche il primo palio.

Da allora, con un impegno che il trascorrere dei secoli non ha scalfito il paese, la Comunità con un entusiasmo contagioso, presenta il suo miglior biglietto da visita possibile.

Ma com’è cambiata la festa negli ultimi 50 anni? Se l’aspetto religioso è rimasto pressoché identico a sé stesso, con il pellegrinaggio alle reliquie, l’accostarsi in raccoglimento davanti al Santo Corpo, il modo “esagerato” di adempiere qualche voto, la Messa domenicale celebrata dal vescovo di Ragusa o dal suo vicario ed infine l’imponente processione serale del simulacro, molto è cambiato in quello economico e folcloristico.

Non esiste più la fiera del bestiame, dove molti forestieri arrivavano per comprare cavalli e pelli; non sono più presenti i vasai che proponevano recipienti di argilla di varie capacità e nemmeno si trova più il bravo artigiano con il piccolo simulacro adattato a fischietto per i bambini, che tornavano immancabilmente a casa con un piccolo tamburo (oggi solo in materiale plastico). Come negli altri centri è la fiera, il classico mercato, ne ha preso il posto.

Ma come si divertivano i cittadini e i visitatori fino agli anni Sessanta? Le corse dei cavalli fino all’ultima edizione del 2008 furono uno spettacolo “magnetico” con il Corso Indipendenza che straboccava: uno spettacolo nello spettacolo.

E la sera? La banda cittadina si esibiva sul palco di Piazza Libertà, a volte affiancata da altri gruppi musicali provenienti dai comuni limitrofi. Tanto bastava agli acatesi per tornare a casa stanchissimi ma soddisfatti.

Un cambio di passo sostanziale per arricchire ulteriormente la festa si registra a partire dagli anni Settanta quando le amministrazioni comunali cominciano a puntare sul valore di richiamo di cantanti e band, spalmando serate addirittura su quattro giorni, con sforzo economico proprio, contributi di Enti provinciali e regionali, lotterie.

Da allora cantanti sulla cresta dell’onda, giovani artisti emergenti, comici e promesse locali, si sono esibiti davanti a folle oceaniche in piazza Libertà, in un “Teatro Ariston paesano”: Lolita (al secolo Graziella Franchini, assassinata in circostanze misteriose all’età di 36 anni) e Fiammetta nello stesso anno, Michele, I Beans, Carmen Russo, Pippo Franco, Lorella Cuccarini, Enrico Ruggeri, I Ricchi e Poveri, I Cugini di Campagna, Gli Audio Due, I New Troll, Anna Oxa, Le Vibrazioni, Anna Tatangelo, Arisa, Fabrizio Moro, Paolo Meneguzzi, Tinturia, Giusy Ferreri, Orietta Berti, The Kolors, Povia, ma è solo un elenco incompleto e non cronologico.

È giustificata quindi, per questa tradizione di grandeur, l’attesa per Michele Zarrillo, sabato 25, alle 22, 30, con il suo concerto “L’elefante e la farfalla”, che riprende il nome del fortunato album del 1996.

Morto, almeno per ora il Palio, il cavallo è rimasto quale simbolo e protagonista della festa acatese con sfilate e spettacoli teatrali in Piazza Matteotti, mentre il Corso Indipendenza è diventato il “cuore” del folclore con il corteo storico, sbandieratori, bande musicali di ogni parte della Sicilia, e di recente “I Grifoni di Biscari”, i tamburi di Acate.

Tante carne al fuoco, insomma, senza dimenticare qual è il vero motivo della festa, che gruppi di volontari come gli Amici di San Vincenzo” in passato e i ragazzi dell’associazione portatori ora, uniti nella fede e dalla passione per la Comunità, interpretano con fervore straordinario.

(Nella foto, da sinistra, Lolita e Fiammetta che un impresario acatese scritturò in una serata degli anni Settanta molto applaudita).