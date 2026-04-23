La Cassazione annulla l'ordinanza dei domiciliari per Cuffaro

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato l'ordinanza del tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro con l'accusa di traffico di influenza e corruzione, disponendo il rinvio degli atti al Riesame. "Con il ricorso, accolto dai supremi giudici, - dicono gli avvocati di Cuffaro Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano - erano stati prospettati vizi di illegittimità riguardati la utilizzabilità delle captazioni e della motivazione concernente le ipotesi di reato di traffico di influenze e corruzione per le quali era stata applicata la misura".

Intanto, sono state nove le richieste di rinvio a giudizio nel procedimento che vede al centro l’ex presidente della Regione siciliana Totò Cuffaro: proprio lui è il primo della lista presentata dalla Procura di Palermo al Gup Ermelinda Marfia, che ha fissato l’udienza preliminare l’8 maggio.

Con Cuffaro, che è ancora agli arresti domiciliari (da ottobre) saranno imputati di traffico di influenze e corruzione anche altre otto persone: di corruzione risponderanno, con l’ex governatore, l’ex direttore generale dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, Roberto Colletti (anche lui ai domiciliari) il primario del Trauma Center di Villa Sofia, Antonio Iacono, lo storico autista e collaboratore di Cuffaro, Vito Raso. Sono tutti accusati del presunto aggiustamento di un concorso per la stabilizzazione di operatori sociosanitari.

Le contestazioni iniziali, risalenti al mese di novembre, erano molto più numerose ma poi una serie di ricorsi al tribunale del riesame e le conseguenti decisioni avevano indotto i pm Andrea Zoppi, coordinato in questo fascicolo dal collega Gianluca De Leo, a concentrare le ipotesi accusatorie su elementi specifici e ritenuti pacifici anche dal riesame.

Verso l’archiviazione la posizione di Saverio Romano, deputato nazionale di Noi Moderati: l’ufficio inquirente aveva chiesto l’utilizzo delle intercettazioni a suo carico, negato però dalla Camera.