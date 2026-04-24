La lite, le urla e poi gli spari. Stefania Rago, uccisa a colpi di pistola dal marito

Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata, con la pistola di servizio ha ucciso la moglie di 46 anni. L'uomo è stato fermato e portato in carcere

Una guardia giurata di 48 anni, Antonio Fortebraccio, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Stefania Rago, 46 anni.

Il delitto si è consumato in serata in via Gaetano Salvemini 32, nell'appartamento dove la coppia viveva insieme ai due figli di poco più di vent'anni. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l'uomo avrebbe sparato alla moglie quattro colpi di pistola nel corso di una lite.

I vicini raccontano di aver sentito chiaramente le urla del litigio provenire dall'abitazione, seguite subito dopo dagli spari.

I militari, intervenuti nell'appartamento della zona di San Ciro, hanno trovato il corpo della donna e hanno subito bloccato il marito, portandolo in caserma per l'interrogatorio.

L'arma utilizzata dovrebbe essere la pistola d'ordinanza che l'uomo deteneva per il proprio lavoro di vigilanza.

Gli investigatori sono impegnati a capire se si fossero già verificati episodi di violenza, se la vittima avesse manifestato timori per la propria sicurezza.

La notizia ha scosso profondamente il quartiere.

Racconta un vicino: "La mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un acceso litigio in corso nell'appartamento accanto al nostro. Poi ha sentito i colpi di pistola. Dopo un po' si è affacciata e ha visto i lampeggianti delle forze dell'ordine. Sono arrivato qui e abbiamo saputo dell'uccisione della donna da parte del marito. Una notizia terribile. La mia compagna è spaventata".

Resta da chiarire il contesto relazionale in cui è maturata la violenza. L'ennesima uccisione di una donna da parte di un uomo, in famiglia, richiama l'urgenza di affrontare e prevenire la cultura della violenza di genere. Non basta evidentemente la recente legge che commina l'ergastolo per i responsabili di femminicidio.

La guardia giurata ieri sera si è presentata in caserma e ha confessato. E' stato sottoposto a fermo con l 'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e portato in carcere questa mattina dai carabinieri Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie. L'uomo si è costituito nella caserma dai carabinieri e confessando il delitto.

Quando i militari dell'arma sono giunti sul posto, per la donna non c'era più nulla da fare. Non risultano pregresse denunce della donna per possibili maltrattamenti o situazioni di violenza all'interno delle mura domestiche, né procedure di codice rosso attivate.