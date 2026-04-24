Gli versano olio motore in un drink, minorenne avvelenato a Verbania

Uno 'scherzo' finito con il ricovero in ospedale dopo una festa di compleanno

Uno "scherzo" che poteva trasformarsi in tragedia quello avvenuto la sera del 4 aprile scorso a Verbania, dove un minorenne è finito in ospedale dopo aver ingerito olio motore, mescolato a sua insaputa in un drink analcolico.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'episodio si è consumato durante una festa di compleanno tra giovanissimi su una spiaggia pubblica adiacente a uno stabilimento balneare. La vittima è stata avvicinata da un coetaneo che gli ha offerto la bevanda definendola un "drink buono".

Subito dopo i primi sorsi, il ragazzo è stato colto da un violento malore. Mentre la maggior parte dei presenti si è dileguata, il giovane è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale "Castelli". I militari dell'Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, sono riusciti a risalire al responsabile attraverso testimonianze e referti medici.

Il giovane autore del gesto ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli inquirenti, tentando di giustificare l'accaduto come una goliardata. Il minore è stato sottoposto a cure specifiche in ospedale a Verbania su indicazione del Centro Antiveleni di Bergamo. Nonostante le dimissioni con una prognosi iniziale di pochi giorni, i sanitari mantengono il massimo riserbo e cautela su possibili complicazioni o danni a lungo termine causati dalla tossicità della sostanza lubrificante. Le autorità hanno già provveduto all'ascolto di numerose persone informate sui fatti per cristallizzare la dinamica dell'evento.