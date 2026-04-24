Tragedia di Catanzaro, la piccola Maria Luce trasferita al Gaslini di Genova. Oggi le autopsie sulla mamma e i fratellini morti dopo il volo dal balcone

Con la bimba c’è anche il papà. Per il trasporto utilizzato un velivolo dell’Aeronautica Militare con a bordo specialisti e infermieri pediatrici. L’assessore: “È il momento del silenzio, stringiamoci attorno alla bambina”

La piccola Maria Luce, unica sopravvissuta nella tragedia di Catanzaro dove sono morti la mamma e i due fratellini dopo essere precipitati dal balcone, è stata trasferita al Gaslini di Genova “per la prosecuzione del percorso assistenziale specialistico".

La bambina di 6 anni è arrivata al Gaslini alle 2 della notte. Con la piccola si trova anche il padre che ha viaggiato con lei. La bimba è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservata. Il trasferimento si è concluso con esito positivo nel corso della notte, grazie al diretto coinvolgimento dei professionisti del Gaslini, che hanno raggiunto Catanzaro per prendere in carico la paziente e accompagnarla nel trasferimento verso Genova. L'esito favorevole dell'operazione e la stabilità clinica della paziente sono il risultato di una sinergia con l'équipe dell'ospedale di Catanzaro, che ha tempestivamente eseguito le manovre salvavita necessarie a contenere le gravissime lesioni riportate, rendendo possibile il trasferimento.

"In queste ore cariche di apprensione - spiega l'assessore alla Sanità Massino Nicolò -, la Liguria si stringe attorno alla bambina e alla sua famiglia con affetto, rispetto e vicinanza. È il momento del silenzio, della speranza e della fiducia nei nostri sanitari, che lavorano in uno dei migliori ospedali pediatrici del mondo".

Per l'operazione è è stato utilizzato un velivolo dell'Aeronautica Militare, che ha raggiunto Catanzaro per consentire il recupero della bambina e il successivo trasferimento a Genova. A bordo erano presenti professionisti del Gaslini, in particolare un rianimatore e un'infermiera della Rianimazione Pediatrica, che hanno partecipato alle operazioni di assistenza e accompagnamento clinico.

"Nella tragedia di Catanzaro dove sono morti una mamma e due suoi bambini e una terza bimba versa in gravi condizioni non servono né giudizi né vuote parole ma solo silenzio, umana vicinanza e un pensiero per chi non c'è più". Così, in un post, il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, nel commentare la tragedia che ieri ha sconvolto la città di Catanzaro. "Ora - ha aggiunto il prefetto - stringiamoci tutti intorno a questa bimba sperando che possa farcela. Voglio ringraziare i miei collaboratori e tutti gli operatori sanitari della 'Dulbecco' di Catanzaro e del 'Gaslini' per quello che hanno fatto e stanno facendo per salvare la piccola Maria Luce".

Nel frattempo oggi saranno eseguite, all'Università Magna Grecia di Catanzaro, le autopsie sulle salme della donna e dei due figlioletti. Il pm Graziella Viscomi ha affidato l'incarico alla dottoressa Isabella Aquila, direttrice della scuola di specializzazione di medicina legale dell'ateneo. I tre esami autoptici dovranno accertare l'esatta dinamica dei fatti e le cause della morte. La Polizia, a cui sono state delegate le indagini, sta verificando le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza posizionati nei pressi dell'abitazione della famiglia e che, comunque, non inquadrerebbero il balcone dell'appartamento da cui la donna si è lasciata cadere trascinando con sé i bambini o lanciandoli nel vuoto prima di uccidersi.

Un tragico gesto quella della 46enne Anna Democrito che ha portato alla sua morte e a quella dei due maschietti, uno di 4 anni ed uno di 4 mesi. Si è salvata Maria Luce, di sei anni, ma le sue condizioni sono state definite critiche anche se stabilizzate. La bimba è stata sottoposta nel pomeriggio ad una delicata procedura di radiologia interventistica per "stabilizzare le lesioni più minacciose per la vita" come ha detto la primaria del reparto Stefania Faragò.

Sin dall'inizio il caso, sulla base dei rilievi e degli accertamenti svolti, è stato inquadrato senza dubbi come un omicidio-suicidio. La donna, secondo quanto ricostruito, aveva manifestato già in passato un disagio di natura psichiatrica, aggravato nell'ultimo periodo da una depressione post partum dopo la nascita, a dicembre, dell'ultimo figlio.

La Procura di Catanzaro ha confermato la correlazione tra il gesto estremo e la sofferenza della 46enne. Non ci sono infatti indagati e non si ipotizza il coinvolgimento di terze persone nell'episodio. Il marito era in casa al momento del gesto ma non si è reso conto di quanto stava accadendo. Solo successivamente, dopo avere sentito il rumore della caduta. Non vedendo nessuno in casa si è precipitato in strada e ha cercato di rianimare i figli e la moglie in attesa dei soccorsi, ma i suoi sforzi sono stati vani. I due bimbi e la donna sono morti sul colpo. Sull'asfalto, a testimonianza della tragedia, è rimasto un ciuccio rosso che probabilmente aveva il bimbo più piccolo. Sconcerto è stato espresso dagli inquilini del condominio e dalle persone che la conoscevano. La donna è stata descritta come una assidua frequentatrice della parrocchia e molto attiva nel sociale. Di recente, la presenza in chiesa si era ridotta per gli impegni familiari. In mano, i soccorritori le hanno trovato un rosario.