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Mamma e figlia morte in Molise, centro antiveleni: sul padre "possibile degradazione della ricina"

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Pozzallo, sbarco di 121 migranti nella notte: ci sono anche 35 minorenni

Pozzallo, sbarco di 121 migranti nella notte: ci sono anche 35 minorenni

CronacaRagusa

Sono arrivati al porto di Pozzallo poco prima delle 2 della scorsa notte i 121 migranti soccorsi da una motovedetta della Capitaneria. I migranti erano a bordo di un vecchio peschereccio. Le operazioni di trasbordo sulla motovedetta sono state impegnative a causa delle condizioni meteo. Il gruppo è composto prevalentemente da uomini (81), 35 minori e 4 ragazze. Tra i migranti anche cinque donne, una incinta, ricoverata all'ospedale Maggiore di Modica. I migranti hanno dichiarato di provenire da Etiopia, Somalia, Eritrea, Egitto, Sudan e Bangladesh. Le operazioni di accoglienza e identificazione si sono concluse poco dopo le 4 del mattino. E' il secondo sbarco in due giorni a Pozzallo. Mercoledì notte si era registrato l'approdo di una imbarcazione con 39 immigrati.

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