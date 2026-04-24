Comiso e San Gregorio Catania alla finalissima dei play off: in palio c'è il salto in Promozione

Comiso e San Gregorio di Catania volano alla finale play off di Prima categoria. Le due squadre hanno vinto rispettivamente i gironi F ed E del campionato di Prima Categoria siciliana. Il San Gregorio ha prevalso nello spareggio a quattro su Troina, San Pietro Clarenza e Tremestieri Etneo. Ha dapprima battuto il San Pietro Clarenza, poi nella seconda partita il Tremestieri etneo. Il Comiso ha prevalso nello spareggio contro Pozzallo, Cassibile e Don Bosco. Il Comiso ha vinto il primo play off contro il Pozzallo, poi nella finale del girone ha prevalso contro il Don Bosco per 2-1. La formazione di mister Raffaele Monaco è riuscita a far sua la finale play off del girone F al termine di una gara bella e appassionante, con numerosi capovolgimenti di fronte. Ha vinto grazie ai gol realizzati da Tomasello e Bruccoleri.

Domenica prossima il Comiso affronterà il San Gregorio. Si gioca sul campo di Canicattini Bagni, fischio d’inizio alle ore 16. Nello stadio di Canicattini ci saranno numerosi tifosi verdarancio e altrettanti provenienti da San Gregorio, che tiferanno per i colori gialloblu. Sarà la finalissima play off, la partita che vale il salto di categoria: la vincitrice disputerà il prossimo anno il campionato di Promozione.

Nel Comiso mancherà Ochi, squalificato, Di Franco, Zenzaro, Tummino e Busacca, tutti infortunati. Sono assenze pesanti, ma la squadra ha dimostrato, nelle prime due gare play off, di poter affrontare ogni gara anche se a ranghi ridotti.

“Abbiamo raggiunto un traguardo importante – commenta il presidente del Comiso Gaetano Tomasello – siamo arrivati secondi a pari merito nella classifica del girone. Abbiamo vinto gli spareggi del girone e ora ci attende lo spareggio finale con il San Gregorio. Tre squadre siciliane che stanno disputando gli spareggi dei sei gironi si affronteranno domenica prossima: Le vincitrici conquisteranno il salto di categoria. La promozione era un nostro obiettivo all’inizio della stagione. Non lo abbiamo raggiunto nel campionato, perché ha vinto la Barrese. Stiamo cercando di raggiungerlo negli spareggi play off e siamo a un passo dal traguardo. Io credo in questa squadra, che finora ha dato tantissimo e che ha dimostrato di saper affrontare anche le gare più difficili. Domenica sarà una gara secca. Chi vince, disputerà il prossimo anno il campionato di Promozione; la perdente ripartirà dalla Prima Categoria”.

La squadra si è allenata in settimana per preparare la partita sotto la guida del tecnico Raffaele Monaco. “I ragazzi hanno lavorato bene e siamo pronti – afferma Monaco - Siamo coscienti dei nostri mezzi, ma anche della forza dell’avversario. Il san Gregorio è una squadra esperta, con giocatori che hanno disputato le categorie superiori. Giocatori come Maesano e i fratelli Valente sono indubbiamente un valore aggiunto. Ma il Comiso ha dimostrato di avere le carte in regola per tentare di fare risultato. I play off sono un campionato a se’, le partite hanno logiche diverse. Tutto può accadere. Noi certamente ce la metteremo tutta perché teniamo tantissimo a questo risultato. Abbiamo delle assenze, ma la squadra, pur a ranghi ridotti, nelle ultime gare ha giocato benissimo. Anche stavolta daremo il massimo per regalare questa vittoria ai nostri tifosi”.

NELLA FOTO, una formazione del Comiso