Catania, armi e munizioni ritrovate a Librino

Operazione della polizia di Stato e del nucleo cinofilo. Erano nascoste in un'intercapedine. Ora le analisi della polizia scientifica

La Polizia di Stato ha scoperto un nascondiglio di armi e munizioni in un edificio del quartiere Librino, a Catania. Il rinvenimento è avvenuto in viale Moncada durante controlli mirati effettuati dagli agenti. A individuare il deposito sono stati i poliziotti della Squadra Cinofili della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura etnea. Le armi erano nascoste in un’intercapedine di un muro condominiale, accessibile solo tramite una scala. Nel nascondiglio sono stati trovati due fucili, entrambi risultati rubati nel 2022, e 22 cartucce calibro 12. Le operazioni di controllo sono state estese ad altre aree dell’edificio con il supporto delle pattuglie della squadra volanti. L’intera zona è stata messa in sicurezza per consentire le verifiche degli investigatori. Le armi e le munizioni sono state sequestrate e repertate dalla Polizia Scientifica. I fucili saranno ora sottoposti ad analisi balistiche per accertare un eventuale utilizzo in fatti di sangue e per individuare possibili impronte utili alle indagini.