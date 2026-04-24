Il deputato modicano Nino Minardo nominato commissario regionale di Forza Italia in Sicilia

Il parlamentare nazionale modicano Nino Minardo è il nuovo Commissario Regionale di Forza Italia in Sicilia. La nomina è stata ufficializzata dai vertici nazionali del partito. “Ringrazio il Segretario nazionale Antonio Tajani e tutta la comunità di Forza Italia per la fiducia. Metto il mio impegno a totale servizio di questa scelta, con determinazione, entusiasmo e spirito di squadra. Forza Italia, Forza Sicilia", E' stata la prima dichiarazione di Minardo dopo la nomina.

"Desidero rivolgere un sincero augurio e un affettuoso abbraccio a Nino Minardo, che ebbi il piacere di accogliere ai tempi in Forza Italia e che ho visto crescere, da pulcino di una squadra, fino a giocatore di serie A. Sono certo che questo nuovo, importante e impegnativo incarico potrà rappresentare per lui un’ulteriore occasione di crescita per il conseguimento di risultati ancora più importanti. Ma in Forza Italia lo dovranno aiutare tutti, proprio per evitare la creazione di dannose correnti. Se così non sarà, il Partito è destinato all’implosione". Lo afferma il deputato regionale Gianfranco Miccichè sulla nomina di Nino Minardo in qualità di neo Commissario di Forza Italia in Sicilia.

"Desidero augurare all’amico Nino Minardo buon lavoro per questo incarico, che sono certo porterà avanti con la passione, la competenza e la determinazione che tutti gli riconosciamo". Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia. " È un lavoro importante, in un momento delicato della situazione politica e istituzionale siciliana, nella quale Forza Italia, grazie al lavoro di questi anni, è il principale partito, in termini di rappresentanza parlamentare e in termini elettorali.

In queste settimane ho scelto un rispettoso silenzio, perché fosse possibile definire nel modo migliore una delicata situazione interna al partito, rispettosa di tutte le sensibilità e soprattutto finalizzata a proseguire l’importante lavoro del governo regionale e a rilanciare la presenza forte e radicata di Forza Italia in tutti i territori.

Infine, desidero ringraziare Antonio Tajani per la fiducia che ha sempre mostrato nei miei confronti, prima mantenendomi nell’incarico di coordinatore regionale che avevo avuto dal Presidente Berlusconi e oggi con un nuovo importante incarico, rispetto al quale confermo la mia totale disponibilità al servizio di Forza Italia, e soprattutto a servizio dei tantissimi militanti che si riconoscono nel nostro percorso, nel nostro lavoro, nei nostri valori.”

"Anche a nome di tutti i colleghi deputati, desidero augurare a Nino Minardo buon lavoro per questo incarico. Sono certo la sua azione sarà in sintonia e raccordo con il nostro gruppo parlamentare, essenziale punto di contatto tra le esigenze dei territori e l'azione amministrativa. Un ringraziamento a Marcello Caruso per il lavoro svolto, con la certezza che il suo lavoro proseguirà in modo proficuo a livello nazionale.

Ad Antonio Tajani, l'apprezzamento e il ringraziamento per aver ascoltato le voci e le esigenze del partito, con una nomina autorevole e di qualità." Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana.