Catania, si dimette la presidente del Teatro Stabile. Le motivazioni del disimpegno

La Presidente del Teatro Stabile di Catania, Rita Gari Cinquegrana, nella giornata di oggi ha comunicato al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale al Turismo e Spettacolo, al Sindaco di Catania e della Città Metropolitana, ai Consiglieri di Amministrazione del TSC, le proprie dimissioni. Ha motivato il disimpegno con una lettera. Ecco il testo. "In quest'ultimo anno, pur tra mille difficoltà, ho continuato ad esercitare la funzione di Presidente del nostro Teatro poichè ha prevalso la visione kantiana che mi ha sempre indirizzata ad azioni orientate al rispetto della legge del dovere. Coerente ai miei principi ritengo che, nell'attuale situazione, non siano ormai utili né il mio impegno né la mia abnegazione. È con rammarico, dunque, che comunico la mia assoluta indisponibilità a svolgere ancora il gravoso compito di Presidente del Teatro Stabile della Città di Catania. Rassegno pertanto, con effetto immediato, le mie dimissioni. Formulo a Voi tutti i migliori auguri di buon lavoro. Catania e la Sicilia posseggono un gioiello di grande valore, il Teatro Stabile della Città: custoditelo con cura ed amore".