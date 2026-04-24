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“I giovani e l’educazione stradale”: a Giarre incontro formativo al Liceo “Leonardo”

“I giovani e l’educazione stradale”: a Giarre incontro formativo al Liceo “Leonardo”

CronacaCatania

Si è tenuto, presso l’aula magna dell’I.I.S “Leonardo” di Giarre, un importante incontro formativo dedicato al tema dell’educazione stradale, rivolto agli studenti delle classi seconde dell’istituto.
L’iniziativa, promossa dal Lions Club Giarre-Riposto e dal Leo Club Giarre-Riposto, in collaborazione con l’I.I.S. “Leonardo”, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su una tematica fondamentale per la sicurezza e la responsabilità nella vita quotidiana.
Ad aprire l’incontro è stata la dirigente scolastica, dott.ssa Tiziana D’Anna, che ha fortemente sostenuto il progetto. “Educare i giovani al rispetto delle regole e alla consapevolezza dei rischi della strada significa investire concretamente nel loro futuro e nella sicurezza dell’intera comunità”, ha dichiarato la preside.
I saluti istituzionali, sono stati dati dalla preside e dal primo cittadino giarrese, Leo Cantarella, che nel doppio ruolo di sindaco e medico, - ha detto: “Ritengo fondamentale promuovere tra i giovani una cultura della prevenzione e della sicurezza stradale. Gli incidenti rappresentano ancora oggi una delle principali cause di traumi, spesso evitabili con comportamenti responsabili. Educare al rispetto delle regole e alla consapevolezza dei rischi significa tutelare la salute individuale e collettiva.”
La parola poi è passata ai relatori: Francesco Camarda, presidente Lions Club Giarre-Riposto; Gabriele Ferraro, comandante della Polizia Stradale di Randazzo, Orazio Vecchio, comandante della Polizia locale di Riposto e Francesco Privitera, perito ricostruttore e presidente Lions Club di Acicastello Riviera dei Ciclopi.
“Il nostro impegno è quello di avvicinare i giovani a comportamenti responsabili, soprattutto alla guida, dove ogni distrazione può avere conseguenze gravissime”, ha affermato Francesco Camarda, presidente del Lions Club Giarre-Riposto. Il comandante Gabriele Ferraro ha sottolineato: “Il fenomeno del multitasking alla guida, in particolare l’uso dello smartphone, rappresenta oggi una delle principali cause di incidenti tra i più giovani. Informare e prevenire è fondamentale.” Sulla stessa linea Orazio Vecchio, comandante della Polizia locale di Riposto: “Negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata -ha detto-anche sull’uso dei monopattini elettrici e sulle nuove normative che ne regolano la circolazione. È fondamentale che i giovani conoscano le regole e comprendano i rischi, per utilizzare questi mezzi in modo sicuro e responsabile. “Infine, Francesco Privitera ha evidenziato: “Comprendere il rapporto tra velocità, tempo di reazione e impatto può fare la differenza tra la vita e la morte. La prevenzione parte dalla consapevolezza.”
L’incontro è stato introdotto e moderato da Antonino La Spina, referente della VI circoscrizione per il progetto “I giovani e l’educazione stradale”. “L’incontro odierno- ha chiosato La Spina- ha rappresentato un’occasione significativa per promuovere nei giovani una cultura della sicurezza e della responsabilità, contribuendo alla formazione di cittadini più consapevoli”.

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