Lutto nel mondo del giornalismo: a Gela è morto Franco Gallo, aveva 61 anni

È morto, all’età di 61 anni, il giornalista Franco Gallo. Da anni, era corrispondente da Gela del quotidiano La Sicilia. A causa di un malore, nella notte tra lunedì e martedì, era stato trasferito d’urgenza dall’ospedale Vittorio Emanuele al nosocomio di Caltanissetta. Nonostante un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni sono peggiorate, fino al decesso avvenuto questo pomeriggio. Gallo era molto conosciuto per la conduzione di un approfondimento politico locale, il programma tv Agorà. Cordoglio da parte del sindaco di Gela Terenziano Di Stefano e delle istituzioni locali. Enorme il dolore per una morte tragica. Lascia la moglie e la sua famiglia che lo hanno assistito senza mai risparmiarsi. Un vuoto enorme si apre per i tanti che lo conoscevano e lo hanno seguito per anni. Alla famiglia le condoglianze di Nuovo Sud.