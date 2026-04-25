Marina di Ragusa: danni alle auto e furto di attrezzature nautiche: arrestato vittoriese

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne vittoriese gravemente indiziato dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso della notte una serie di danneggiamenti di autovetture hanno destato allarme nei residenti di Marina di Ragusa, che con più chiamate al 112 hanno allertato i Carabinieri.

Immediatamente intervenute suoi luoghi due gazzelle del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno avviato le ricerche dei presunti autori dei tentativi di furto di autovetture. Una volta imboccata via Vietri i Carabinieri si sono imbattuti in un ragazzo che alla vista dell’auto si è repentinamente dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi è stato immobilizzato per gli accertamenti del caso. Contemporaneamente all’interno del parcheggio del porto sono stati notati dei giovani incappucciati che avevano forzato il vano posteriore di un furgone e stavano scaricando attrezzatura nautica. L’arrivo delle forze dell’ordine ha messo in fuga i malviventi che hanno dovuto abbandonare tutto quello che era stato appena asportato.

Il sopralluogo effettuato dai Carabinieri ha permesso di individuare l’autovettura a bordo della quale i giovani avevano raggiunto il parcheggio e sulla quale avevano già caricato diverso materiale utile alla riparazione di natanti, che nel corso della mattinata è stato interamente restituito al legittimo proprietario. Nello stesso parcheggio i Carabinieri hanno riscontrato altri due danneggiamenti di autovetture. Le indagini proseguono al fine di individuare tutti i responsabili degli eventi delittuosi.

Il 27enne vittoriese fermato, considerati gli accertamenti effettuati ed il coinvolgimento nei fatti, è stato arrestato per il concorso in furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Esperite le formalità di rito e stato associato agli arresti domiciliari.