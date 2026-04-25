Raffica di kalashnikov contro un ristorante

L'intimidazione , ancora una volta, nella borgata di Sferracavallo. Indaga la Squadra Mobile

Raffica di mitra nella notte a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Si tratta del terzo episodio in poche settimane. Stesse modalità che sembrano confermare un'unica mano e regia e rimandare al racket delle estorsioni. Questa volta e' stato preso di mira il ristorante “Il Brigantino”.

Anche in questo caso, come nei precedenti, una trentina di colpi di Kalashnikov che hanno frantumato la vetrina e danneggiato gli arredi.

Ad agire due persone a bordo di una Fiat 500 risultata rubata. Nelle scorse settimane era stata colpita un'autorimessa, sempre a Sferracavallo; una manciata di giorni prima il deposito dell'autonoleggio di Sicily by Car, in via San Lorenzo.

Le indagini della Squadra Mobile proseguono.