Tutti i comuni trasmettono alla Difesa i nominativi di chi compie 17 anni. “La leva è sospesa, non abolita, in caso di guerra sanno chi chiamare”

Lo ha detto il sindaco di Capaci ai suoi cittadini, ricordando anche che le amministrazioni devono raccogliere le volontà dei giovani che vogliono dichiararsi obiettori di coscienza fin da ora. Nelle liste ci sono tutti gli uomini compresi tra i 18 e i 45 anni

In caso di guerra il governo italiano ha nomi e cognomi di tutti i 17enni “in età da militare”, e li può chiamare alle armi. Infatti forse non tutti sanno che la leva militare obbligatoria è solo sospesa, non abolita, e che ogni anno i Comuni sono obbligati a trasmettere al ministero della Difesa i nominativi dei giovani che, compiendo i 17 anni di età, vengono automaticamente d'ufficio iscritti nella lista dei richiamabili all'obbligo di leva militare.

Altro particolare poco noto è la possibilità delle amministrazioni locali di recepire e segnalare la volontà dei giovani che non sono intenzionati a fare il soldato e possono dichiararsi sin d'ora obiettori di coscienza al servizio militare, rendendosi nel caso disponibili a forme di difesa nonviolenta.

Lo ha voluto chiarire il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, nel corso di un'assemblea cittadina, svoltasi in città su "Venti di guerra. Conflitti e prospettive di pace". Nell’occasione Puccio ha annunciato che, in ottemperanza alla normativa vigente, e come primo comune in Italia a farlo, "informerà di questa possibilità i giovani interessati e s'impegna a trasmetterne le eventuali dichiarazioni al ministero della Difesa".

Inoltre non solo i diciassettenni, ora nelle liste, sono richiamabili, ha spiegato il primo cittadino. Infatti possono essere chiamati alle armi tutti gli uomini, in caso di conflitto, che rientrano in una fascia d'età tra i 18 e i 45 anni.

Ma come si fa ad escludersi da queste liste? Basta inviare una comunicazione formale al proprio sindaco chiedendo che, accanto al proprio nominativo nelle liste di leva, venga annotata la qualifica di obiettore di coscienza disponibile al servizio civile.

Puccio ha spiegato, anche a chi lo ha criticato: "Non è un invito all'obiezione ma un atto di informazione doveroso in un momento storico in cui la guerra sembra essere tornata a essere un'opzione 'normale' nel dibattito pubblico. Rivendicare il diritto a difendere il Paese senza imbracciare le armi è un atto di profonda coerenza costituzionale".

Poi il primo cittadino, di un Comune simbolo, come recita l'articolo 11 della Costituzione italiana, "ripudia la guerra, e questa iniziativa offre ai cittadini lo strumento legale per ribadirlo. Ma la vera notizia è che Capaci è solo l'inizio. Qualunque amministrazione comunale in Italia può e deve accogliere queste richieste. Non serve una legge speciale, ogni sindaco ha il potere (e il dovere, se sollecitato) di trasmettere queste volontà al ministero della Difesa".

E non c’è neanche bisogno di far intervenire il Comune, ha aggiunto il sindaco: "Chiunque rientri nei possibili richiamati, può scrivere una e-mail al sindaco all'indirizzo pubblico sul sito del proprio comune. Meglio ancora se Pec con una semplice dichiarazione: 'Chiedo che nella lista di leva, accanto al mio nome, venga indicato che sono obiettore di coscienza e che voglio svolgere, in caso di conflitto, servizio civile a difesa della patria, quindi non armato'".