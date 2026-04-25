Palermo: centra una vincita di 100mila euro e 5 giovani tentano di ucciderlo: arrestati

Cinque giovani, tra i 20 e i 30 anni sono accusati di rapina aggravata, tentato omicidio, porto di armi da fuoco, lesioni personali, tentata estorsione, furto

Accoltellato e investito dopo una vincita da 100 mila euro. I carabinieri della compagnia di Carini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, nei confronti di cinque giovani, tra i 20 e i 30 anni, accusati a vario titolo e in concorso di rapina aggravata, tentato omicidio, porto di armi da fuoco, lesioni personali, tentata estorsione, furto, indebito utilizzo di carta di credito, minaccia e appropriazione indebita. Un'altra giovane, di 29 anni, è indagata a piede libero.

La vicenda è cominciata nel gennaio 2025, quando un giovane residente in provincia, ha centrato una vincita da 100 mila euro con un gratta e vinci. La notizia è iniziata a circolare e avrebbe attirato le mire del gruppo finito sotto indagine.

Il 21 febbraio sarebbe scattata la trappola. La vittima sarebbe stata attirata in una zona isolata e qui, tre uomini con il volto coperto con passamontagna, armati di bastoni e un fucile a canne mozze, lo avrebbero accerchiato per poi terrorizzarlo, esplodendo colpi in aria e infine pestandolo brutalmente. Inoltre gli indagati avrebbero rubato al giovane contanti, cellulare e la carta del libretto postale usata subito dopo per eseguire prelievi illeciti. La vittima ha denunciato l'episodio nonostante le minacce di morte.

Il gruppo, a cui si sarebbe unita una donna di 29 anni, denunciata, avrebbe avviato una campagna di rappresaglie per costringere la vittima a ritirare la querela. La violenza non si sarebbe fermata alle parole in quanto il giovane, sarebbe stato addirittura investito da un'auto. Inoltre la vittima, avrebbe ricevuto pesanti minacce di morte estese anche ai suoi familiari sino all'escalation toccata il 5 novembre scorso quando, uno degli indagati lo avrebbe accoltellato all'addome tra le vie del paese. Le meticolose indagini sviluppate inizialmente dalla locale Stazione Carabinieri e successivamente dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno chiarito anche i tentativi di inquinamento delle prove che, con articolate versioni di comodo operate dai componenti del gruppo, avrebbero cercato di sviare le indagini.

Ad incastrare i responsabili sono stati i filmati della videosorveglianza, i tracciamenti dei prelievi bancari e le attività tecniche che, hanno consentito di far emergere gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati.